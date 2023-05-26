прогуляться, перекусить

От пользователя @Mko05

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Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

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