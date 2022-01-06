Москва
Го фотографироваться
При хорошей погоде можем на улице сделать потрясные кадры. Если есть идеи в студии, или ты знаешь какую-то классную студию, то вообще огонь ) А может ты вообще давно где-то хотела устроить фотосессию? Потому что у меня пока идей насчет креативной съемки нет
У меня есть фотоаппарат, также могу фотки обработать, если подружимся 😅
От пользователя @Nastyushkin
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