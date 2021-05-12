пообщаться

От пользователя @coritsa

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Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

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