Общение, встречи, активный отдых, обмен знаниями) Добавлю в ТГ группу, для обсуждения планов и поиска компании..💃🏻

От пользователя @Nadezhda_Mur

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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