Нужна помощь по GTA Online: съёмка игрового процесса по сценарию; ничего сложного. Съёмка через встроенный редактор и Fraps. Снятые клипы мне на обработку. В выходные в любое время, в будни по вечерам могу. С меня тоже помощь по игре, кроме читов, модов.

От пользователя @slavusyan

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