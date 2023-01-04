Москва
Геймеры есть? GTA Online + дискорд
Нужна помощь по GTA Online: съёмка игрового процесса по сценарию; ничего сложного. Съёмка через встроенный редактор и Fraps. Снятые клипы мне на обработку. В выходные в любое время, в будни по вечерам могу. С меня тоже помощь по игре, кроме читов, модов.
От пользователя @slavusyan
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Найти подругу🙃
Подружиться, все подробности в анкете
Ищу друзей
Для пятничных и субботних баров
Прогуляться в «Лесная чайная»
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Girls 25+ ищу подружек)
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Девкиии, я за любой кипишь
покататься на великах)
Научиться танцевать
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!