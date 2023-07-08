Москва
Футбол, баскетбол, лыжи и тд.

фото пользователя Vlad_Moskva
активный отдых

Может кто то уже играет в любительских командах и нужны люди? Давайте кооперироваться и играть вместе. Так же буду рад просто вечером прогуляться. Летом - побегать.

От пользователя @Vlad_Moskva

1 участник
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