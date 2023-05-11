Москва
Фотографировать сакуру в Ботаническом саду.

фото пользователя Photographer425
прогуляться, перекусить

Всем привет! Мне 35 лет. Хочу посетить Японский сад в Ботаническом саду (МЦК Владыкино), полюбоваться красивыми пейзажами, пофотографировать цветущие сакуры, пообщаться обо всём на свете.

От пользователя @Photographer425

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