Москва
Формула рукоделия🤗
Привет 👋🏽 ищу компанию чтобы посетить выставку Формула рукоделия) в последнее время меня интересует такое🤭 есть здесь любители творить своими руками? Шить или вышивать?) пойдемте посмотрим что нам приготовили!
От пользователя @Astrela
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