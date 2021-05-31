Привет 👋🏽 ищу компанию чтобы посетить выставку Формула рукоделия) в последнее время меня интересует такое🤭 есть здесь любители творить своими руками? Шить или вышивать?) пойдемте посмотрим что нам приготовили!

От пользователя @Astrela

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Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

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Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

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