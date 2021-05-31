Москва
Формула рукоделия🤗

фото пользователя Astrela
сходить на мероприятие

Привет 👋🏽 ищу компанию чтобы посетить выставку Формула рукоделия) в последнее время меня интересует такое🤭 есть здесь любители творить своими руками? Шить или вышивать?) пойдемте посмотрим что нам приготовили!

От пользователя @Astrela

1 участник
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