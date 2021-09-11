Москва
Фолк-фест Дубовик 2-4 июня Пирогово(Мытищи)

фото пользователя tigorevna
прогуляться, перекусить

Погнали с палатками или одним днём https://vk.com/dubovik_fest

От пользователя @tigorevna

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