Москва
Флорариум 🌿

прогуляться, перекусить

Посмотреть на растения, вдохновиться и подружиться😇 ламповая и атмосферная прогулка

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