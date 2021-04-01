От пользователя @Keff

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Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

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