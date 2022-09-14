сходить на мероприятие

От пользователя @Niels

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Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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