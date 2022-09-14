Москва
Фестиваль "времена и эпохи".
сходить на мероприятие
От пользователя @Niels
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
ищу подруг💞
Москва → Другое
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Москва → Другое
Общаться, гулять
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Москва → Другое
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!