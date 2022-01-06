От пользователя @Toritii

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

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