Москва
Фестиваль "Пёстрое небо" в Царицыно
сходить на мероприятие
Пойдём на "Пёстрое небо" - фест с гигантскими воздушными змеями различных форм в небе над Царицино 🪁
Пойдём на "Пёстрое небо" - фест с гигантскими воздушными змеями различных форм в небе над Царицино 🪁
moskitefest.ru
От пользователя @Piti
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Москва → Другое
Ищу друзей👋👋👋
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Москва → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Москва → Другое
Ищу друзей для общения онлайн
Москва → Другое
Погулять в Царицыно
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Москва → Другое
Ищу подруг , новые знакомства
Москва → Другое
Погулять по городу, пообщаться
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!