Москва
Фестиваль "Пёстрое небо" в Царицыно

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Пойдём на "Пёстрое небо" - фест с гигантскими воздушными змеями различных форм в небе над Царицино 🪁
moskitefest.ru

От пользователя @Piti

1 участник
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