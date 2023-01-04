https://drive.google.com/file/d/1Dw4u9S3eghqTNNkZROmmqETJgK5wDF5j/view Можно предложить что-то свое)

От пользователя @Nekolia

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!