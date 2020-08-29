От пользователя @Step83

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Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

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