Москва
Это будет мой 3й новый год в Москве, с момента переезда
Первые 2 были полной шляпой, потому я ищу людей которых мог бы назвать друзьями, и это было бы взаимно. Так что поздновато я начал к встечи 23 года готовиться, но если б не увидел что в Ашане уже елки выставили, то спохватился бы, примерно, на этапе открывания шампанского
От пользователя @K0ToborM0T
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