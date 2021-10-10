собрать компанию

Первые 2 были полной шляпой, потому я ищу людей которых мог бы назвать друзьями, и это было бы взаимно. Так что поздновато я начал к встечи 23 года готовиться, но если б не увидел что в Ашане уже елки выставили, то спохватился бы, примерно, на этапе открывания шампанского