Москва
Есть здесь кто-то из Тимирязевского района?

фото пользователя Lenuchio
прогуляться, перекусить

Ищу друзей для прогулок, посиделок за чаем/кофе, спонтанных приключений и минипутешествий по Москве и Подмосковью.

От пользователя @Lenuchio

3 участника
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