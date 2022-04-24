Москва
Есть здесь кто-то из Тимирязевского района?
прогуляться, перекусить
Ищу друзей для прогулок, посиделок за чаем/кофе, спонтанных приключений и минипутешествий по Москве и Подмосковью.
От пользователя @Lenuchio
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