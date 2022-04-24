Ищу друзей для прогулок, посиделок за чаем/кофе, спонтанных приключений и минипутешествий по Москве и Подмосковью.

От пользователя @Lenuchio

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Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

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