пообщаться

От пользователя @Djobashe

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!