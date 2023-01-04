Москва
Есть один free билет на стендап сегодня в 21.30 м.Новокузнецкая
прогуляться, перекусить
https://www.coinrest.ru/nikita
От пользователя @tigorevna
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Фотопрогулка 📸
Москва → Другое
Провести вместе вечер
Москва → Другое
Прогуляемся?
Москва → Другое
Сходить в парк "Сиреневый сад"
Москва → Другое
Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈
Москва → Другое
Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента
Москва → Другое
Пошли в телегу, поболтаем? 😉
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
Москва → Другое
На выставку, погулять
Москва → Другое
Пенная вечеринка + кино под открытым небом
Москва → Другое
ищу друга, подругу
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!