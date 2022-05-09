пообщаться

От пользователя @Pravil_net

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Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

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