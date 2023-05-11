сходить на мероприятие

От пользователя @e_mln

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Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Завести новых друзей для прогулок

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

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