Давай креативно и интересно проведём время, потом хоть на Луну

От пользователя @Vika5326

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Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

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