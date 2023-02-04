Москва
Если ты в Москве
прогуляться, перекусить
Давай креативно и интересно проведём время, потом хоть на Луну
От пользователя @Vika5326
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