прогуляться, перекусить

Если более подробно... Об увлечениях и тому подобном я расскажу уже лично, здесь же лишь обозначу)

Однако... если я прочитал ваше описание и добавился, то скорее всего что-то меня зацепило и у нас есть 1 общее увлечение как минимум)

Итак, погнали:

1. Аниме

2. Анекдоты

3. Книги

4. Фанфики

5. Единоборства

6. Кендо(занимаюсь с вакидзаси(катана, если кто не знает))

7. Фильмы и сериалы

8. Игры(в последнее время часто зависаю в Warframe и Genshin Impact)

9. Соционика(ну, вдруг кто-то ещё увлекается

10. Философия

11. Музыка(учусь играть на гитаре)



Пока что хватит и этого) надеюсь подружимся или, чем черт не шутит, может даже что-то большее получится. Поживем, увидим)

Всем добра :)