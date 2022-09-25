Москва
Если коротко, то хочу познакомиться с новыми людьми
Если более подробно... Об увлечениях и тому подобном я расскажу уже лично, здесь же лишь обозначу)
Однако... если я прочитал ваше описание и добавился, то скорее всего что-то меня зацепило и у нас есть 1 общее увлечение как минимум)
Итак, погнали:
1. Аниме
2. Анекдоты
3. Книги
4. Фанфики
5. Единоборства
6. Кендо(занимаюсь с вакидзаси(катана, если кто не знает))
7. Фильмы и сериалы
8. Игры(в последнее время часто зависаю в Warframe и Genshin Impact)
9. Соционика(ну, вдруг кто-то ещё увлекается
10. Философия
11. Музыка(учусь играть на гитаре)
Пока что хватит и этого) надеюсь подружимся или, чем черт не шутит, может даже что-то большее получится. Поживем, увидим)
Всем добра :)
От пользователя @Rajnard
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