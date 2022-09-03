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От пользователя @PANDA_P

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Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

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