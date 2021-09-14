пообщаться

От пользователя @chto_v_imeni_te

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Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

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