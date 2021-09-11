Москва
Едем с другом в Казань на машине, кто желает вместе поехать обращайтес
прогуляться, перекусить
От пользователя @Dmitri85
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