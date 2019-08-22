ТРЦ Дискавери или ТРЦ Флотилия, обед в дружественной компании с поддержкой и вкусняшками, можно поиграть в трансформационные игры (типа 1000 Идей для бизнеса…) Есть несколько игр на выбор: психологическая, на знакомство с использованием метафорических карт, ещё "1000 идей, 1000 дорог" для решения жизненных запросов. Место встречи: м. Ховрино, ТЦ Дискавери, выход из метро 2 и сразу этот ТЦ. Время: 13:30. Ценности людей на встрече: - уважение - безоценочное принятие - комфорт - самореализация - развитие - новые впечатления/опыт - свобода/осознанность - активная жизненная позиция

От пользователя @Batin

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!