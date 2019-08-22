Москва
Дзен.Ланч (Обед с обменом знаниями, опытом и жизненными хитростями)

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собрать компанию

ТРЦ Дискавери или ТРЦ Флотилия, обед в дружественной компании с поддержкой и вкусняшками, можно поиграть в трансформационные игры (типа 1000 Идей для бизнеса…)
Есть несколько игр на выбор:
психологическая, на знакомство с использованием метафорических карт, ещё
"1000 идей, 1000 дорог" для решения жизненных запросов.
Место встречи: м. Ховрино, ТЦ Дискавери, выход из метро 2 и сразу этот ТЦ.
Время: 13:30.
Ценности людей на встрече:
- уважение
- безоценочное принятие
- комфорт
- самореализация
- развитие
- новые впечатления/опыт
- свобода/осознанность
- активная жизненная позиция

От пользователя @Batin

4 участника
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