Москва
Дзен. Ланч. (Обед с обменом знаниями жизненными хитростями).
Есть несколько игр на выбор:
психологическая, на знакомство с использованием метафорических карт, ещё
"1000 идей, 1000 дорог" для решения жизненных запросов.
Место встречи: м. Ховрино, ТЦ Дискавери, выход из метро 2 и сразу этот ТЦ.
Время: 13:30.
Ценности людей на встрече:
- уважение
- безоценочное принятие
- комфорт
- самореализация
- развитие
- новые впечатления/опыт
- свобода/осознанность
- активная жизненная позиция
От пользователя @Pavlina
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