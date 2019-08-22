Есть несколько игр на выбор: психологическая, на знакомство с использованием метафорических карт, ещё "1000 идей, 1000 дорог" для решения жизненных запросов. Место встречи: м. Ховрино, ТЦ Дискавери, выход из метро 2 и сразу этот ТЦ. Время: 13:30. Ценности людей на встрече: - уважение - безоценочное принятие - комфорт - самореализация - развитие - новые впечатления/опыт - свобода/осознанность - активная жизненная позиция

От пользователя @Pavlina

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