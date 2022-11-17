Москва
Душевно провести время ❤️
25 лет, живу в Москве. Ищу подружек для интересного и легкого общения и совместного досуга ) В отдыхе не привередлива. Я за любые бары, кафе, кальянные и мастер-классы
От пользователя @Babyeaah
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Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))
Возраст 36+-
Погулять , покурить кальян
Выпить и отдохнуть
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Найти подругу)
Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
новые знакомства
Знакомство для дружбы
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Найти подругу🙃
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