Москва
Душевно провести время ❤️

фото пользователя Babyeaah
прогуляться, перекусить

25 лет, живу в Москве. Ищу подружек для интересного и легкого общения и совместного досуга ) В отдыхе не привередлива. Я за любые бары, кафе, кальянные и мастер-классы

От пользователя @Babyeaah

6 участников
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