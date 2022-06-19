Москва
Душевненько прибухнуть
прогуляться, перекусить
Будем рассказывать друг другу анекдоты, травить байки с работы, жаловаться на коллег и смеяться над всем на свете
От пользователя @ProstoChel
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