Будем рассказывать друг другу анекдоты, травить байки с работы, жаловаться на коллег и смеяться над всем на свете

От пользователя @ProstoChel

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Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

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