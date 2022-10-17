Москва
Душевная и интересная встреча!
прогуляться, перекусить
Покататься на самокатах в каком-нибудь парке или поход в кино
От пользователя @PacificGuyM
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