Москва
Душевная и интересная встреча!

фото пользователя PacificGuyM
прогуляться, перекусить

Покататься на самокатах в каком-нибудь парке или поход в кино

От пользователя @PacificGuyM

1 участник
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