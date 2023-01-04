Что то все друзья куда то разбежались, все стали взрослые и серьезные, хотелось бы приятно пообщаться и обсудить разные жизненные мелочи

От пользователя @Aktasik

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