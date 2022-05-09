Москва
Друзья пригласили в клуб отметить 8 марта

фото пользователя Lino4ka
собрать компанию

Хочу собрать компанию для посещения этого мероприятия , есть желающие 🥺

От пользователя @Lino4ka

6 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Veritas
Москва → Другое

Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

маленькое фото пользователя Ariuannna
Москва → Другое

Хочу собрать компашку друзей

маленькое фото пользователя Hellena
Москва → Другое

Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

познакомиться

маленькое фото пользователя mrs.hudson
Москва → Другое

Погулять в Царицыно

маленькое фото пользователя BALL56
Москва → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

маленькое фото пользователя lwfsb
Москва → Другое

что тут надо делать

маленькое фото пользователя baby_mama
Москва → Другое

Ищу подруг❤️‍🔥

маленькое фото пользователя Lolli
Москва → Другое

Подруга нужна, девачкииии

маленькое фото пользователя AnAsAteYsHa
Москва → Другое

Пропала подруга! Ищууууу

маленькое фото пользователя Kris1202
Москва → Другое

Найти подругу 🥹

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!