Москва
Друзья по интересам

фото пользователя Irina123
прогуляться, перекусить

Привет ищу подруг из Москвы, любящих прогулки,театры, музеи, экскурсии, выставки городскую ферму на ВДНХ, зоопарк, москвариум, питомники, поездки в др города по путевкам, теплоход рэдиссон. Одиночество надоело, везде одна. Мне 36 лет. Друг отзовись

От пользователя @Irina123

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