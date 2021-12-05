Привет ищу подруг из Москвы, любящих прогулки,театры, музеи, экскурсии, выставки городскую ферму на ВДНХ, зоопарк, москвариум, питомники, поездки в др города по путевкам, теплоход рэдиссон. Одиночество надоело, везде одна. Мне 36 лет. Друг отзовись

От пользователя @Irina123

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Найти новые знакомства и общение

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!