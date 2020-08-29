прогуляться, перекусить

От пользователя @SbsRX

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Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

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