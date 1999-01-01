От пользователя @Kyza

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

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