Москва
Друг где ты? Поболтаем, кофейку попьём?

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прогуляться, перекусить

От пользователя @Kari

2 участника
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