Москва
доехать вместе на электричке от Нижегородской до Железнодорожного

фото пользователя Alextog
прогуляться, перекусить

Боюсь заблудиться. Крайнее отправление в 18:49, не опаздывай

От пользователя @Alextog

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