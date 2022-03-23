Москва
доехать вместе на электричке от Нижегородской до Железнодорожного
прогуляться, перекусить
Боюсь заблудиться. Крайнее отправление в 18:49, не опаздывай
От пользователя @Alextog
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