Москва
Добрый день Королевы,собираемся пойти в ресторан Айна встреча в 8 )

фото пользователя Royz
прогуляться, перекусить

От пользователя @Royz

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