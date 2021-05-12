прогуляться, перекусить

От пользователя @Zhora73

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Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

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