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От пользователя @1234xxxx

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Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

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