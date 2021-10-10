Москва
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От пользователя @1234xxxx
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Хочу погулять по красивым местам
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Сходить потусить, классно провести время
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