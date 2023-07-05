Москва
Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️
Приветствую тебя дорогой пользователь,если ты читаешь это,то ты попал куда нужно! Я предлагаю тебе присоединиться к уютному коллективу,где ты всегда будешь чувствовать себя в свой тарелке. Мы постоянно проводим время вместе,путешествуем по России и летаем за границу,сотрудничаем с заведениями и приложениями,которые дают массу привилегий,также мы сами организовываем свои мероприятия. Летом у нас откроется своя штаб квартира,которая будет расположена на крыше в центре города. Все это совершенно бесплатно,да,да ты не ослышался. Присоединяйся к нам в телеграмме и убедись сам,все фотографии и видео в наличии.
Мы есть O.R.D.E.N❤️
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