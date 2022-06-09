Москва
ДнД и настолки
Район САО.
2 - 3 раза в неделю
Если у вас нет опыта, но вы хотите попробовать.
Если у вас есть опыт и вы ищете себе группу для еженедельных сессий.
Если вы любите настольные игры живого действия
Для подробностей - пишите.
От пользователя @eSVi
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