Москва
Для начала переписка, общение, а дальше будет видно
другое
Живу в СВАО, занимаюсь музыкой.
От пользователя @Fraukitty
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