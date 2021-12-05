Прогуляться в парке Горького, перекусить во вьетнамском Во🍜 Или погулять на Речном вокзале с прогулкой на теплоходе и импровизированным пикником за столиком🍨🥂 Можно миксовать ингредиенты прогулок и вносить правки)

От пользователя @Kerry

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