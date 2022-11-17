Кто сегодня хочет пойти?

От пользователя @Viera

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

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