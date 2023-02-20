Москва
Дикая мята 2023

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прогуляться, перекусить

Доброго-бодрого всем времени суток! Кто-нибудь собирается на Дикую мяту? Буду рад познакомиться и составить компанию.

От пользователя @MrDearStas

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