От пользователя @Irina123

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!