Сходить в пятницу в бар🍸

От пользователя @vlinv18

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Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

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